قسم شرطة المحطة في حماة يلقي القبض على سارقي منزل ويسترد المسروقات

ادعت أحد المواطنات إلى قسم شرطة المحطة في حماة بإقدام كل من (عبد الحميد . ق) و(هند . ع) و(عمار . ق) على تسلق جدار منزل ذويها فـي حـي كازو ودخوله وسـرقة عدة أغراض منه.

ومـن خلال المتابعة والبحث والتحري تمكن القسم المذكور من إلقاء القبض علـى الفاعلين وبالتحقيق معهـم اعترفوا بإقدامهم على سرقة المنزل المذكور بعد تسلق جدار المنزل والدخول إليه وقاموا بإخفاء المسروقات بمنزل أحد أقاربهم بمحلة المصافي، وبدلالتهم تم استرداد كامل المسروقات، وبتحري منزل المقبوض عليه الأخير عثر بداخله على دراجتين ناريتين ممسوحة أرقام الهياكل وقطع تبديل لدراجات نارية، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه عدة عمليات نشل حقائب النساء وسرقة العديد من الدراجات النارية وإقدامه على مسح أرقامها وتبديل مواصفاتها وذلك بالاشتراك مع شقيقه المقبوض عليه سابقاً وبيع إحدى الدراجات المسروقة لشخص يدعى (أحمد . ن) الذي أُلقي القبض عليه وضبط بحوزته مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف ليرة سورية، وبالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه ،وبتدقيق وضعهم عثر بحق المقبوض عليه (عمار) على عدة إذاعات بحث بجرائم نشل وسرقة ،وإذاعة بحث بحق المقبوض عليه الأخير بجرم التهجم والضرب.

تــم استرداد معظم المسروقات وسلمت لأصحابها أصـولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.