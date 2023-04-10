منتخب سوريا الأولمبي يحضر لغرب آسيا بمعسكر في دمشق

بدأ منتخب سوريا الأولمبي تحت 23 عاماً معسكره الداخلي مع الكادر الفني الجديد بقيادة المدرب الهولندي “مارك فوته” في “دمشق” قبل يومين.

حيث قال المدرب الهولندي “مارك فوته” بحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على فايسبوك. بأن المعسكر الحالي لمنتخب سوريا الأولمبي هو الخطوة الأولى من رحلة الاستعداد للتصفيات الآسيوية التي ستجري في شهر أيلول القادم.

كما اعتبر “فوته” أن من الجيد مشاهدة حوالي 30 لاعباً في المعسكر. حيث أشار إلى أن بعض هؤلاء اللاعبين لم يتدربوا مع المنتخب منذ بطولة غرب آسيا في “السعودية” في شهر تشرين الثاني الماضي. إضافة إلى عدد اللاعبين الجدد الذين قال المدرب الهولندي بأنه يتطلع للتعرف على إمكانياتهم عن قرب.

وأعرب المدرب الهولندي عن سعادته للتواجد مع الكادر الجديد. مضيفاً: «أرحب بشكل خاص بالمدرب المصري تامر حسن الذي سيكون أيضاً مسؤولاً عن تدريب فريق الناشئين تحت 17 سنة في وقت لاحق».

وختم المدرب بأنهم بانتظار قرعة التصفيات التي ستجري في 25 أيار المقبل. وذلك كي يتعرفوا على المنتخبات التي سيواجهونها.

يذكر أن اتحاد كرة القدم كان قد أصدر قراراً قبل أيام يقضي بدعوة الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبي المنتخب السوري الأولمبي لكرة القدم. للالتحاق بالمعسكر التدريبي الذي يقام حالياً في “دمشق”. الذي بدأ بتاريخ 8 نيسان الجاري وينتهي بتاريخ 11 الشهر ذاته. وذلك استعداداً لبطولة غرب آسيا.



اللاعبون الذين تم استدعاؤهم للمعسكر هم: “محمد عثمان” “حاتم نابلسي” “يحيى الكرك” “محمد جمرك” “كنان المؤذن”. “عمر محمد” “أحمد عمارة” “إيفان سليمان”. “يامن مطلق” “خالد الحجة”. “المقداد أحمد” “عمر النعنوع” “محمود مهنا” “مثنى عرقاوي” “عدنان حداد”.

إضافة إلى “محمد حسونة” “جهاد الغاوي” “فواز بوادقجي” “محمود نايف” “زكريا رمضان” .”عامر حسين فياض” “أمجد فياض” “حسن دهان” “علي هولو” “هيثم اللوز”. “محمود الأسود” “مصطفى سفراني” “محمد نور خميس”. “صبحي جدعان” “عبد الرحمن الحسين” و”وسيم أيوب”.

