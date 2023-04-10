القاء القبض على سارقي الدراجات النارية

10-04-2023

القاء القبض على سارقي الدراجات النارية

تمكن قسم شرطة ركن الدين من إلقاء القبض على المدعوين (يحيى ، ش) و(علي ، ش) أثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية في محلة برزة البلد وبالتحقيق معهما اعترفا بقيامهما بسرقة العديد من الدراجات النارية ومحتويات السيارات المركونة بطريقة الخلع والكسر في عدة مناطق ضمن مدينة دمشق بالاشتراك مع شخصين يدعيان (محمود، م) و(عبد المجيد، م) واللذان تم إلقاء القبض عليهما وإقدامهم على بيع المسروقات إلى المدعوَين (أحمد ، ش) و(عمير ، ش) ، وبدلالة المقبوض عليهم تم إلقاء القبض عليهما واعترفا بقيامهما بشراء المسروقات وبيعها لاحقاً لقاء المنفعة المادية، وبتدقيق وضعهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهم بجرائم (السرقة ، حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة، خلاصة حكم بالحبس لمدة ستة أشهر بجـ.رم إساءة ائتمان).

تم استرداد ثلاثة دراجات نارية وأربعة بطاريات وتنظيم الضبط اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

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