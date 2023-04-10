تشرين يبحث عن رد الاعتبار بلقاء الغد من المريخ

يخوض ممثلنا إلى بطولة الأندية العربية التي تسمى كأس الملك سلمان فريق تشرين مباراة الإياب من الدور الأول بمواجهة المريخ السوداني في الساعة العاشرة من مساء غد الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن عبد الله بجدة، وكان تشرين خسر الذهاب بهدف لهدفين.

المراقبون يعتبرون أن تشرين تجاوز رهبة هذه اللقاءات وخصوصاً عندما قدم أداء جيداً مع النصف الأخير من الشوط الثاني الذي كان أفضل، وأتيحت له ثلاث فرص حقيقية عبر محمد أسعد ومحمد مالطا لكنها ضاعت لعدم التوفيق.

تشرين كان البادئ في الذهاب بالتسجيل عبر عبد الرزاق محمد من تمريرة عبد الهادي حبنظلي في ربع الساعة الأولى من المباراة، وأنهى المريخ الشوط الأول متقدماً بهدفين، وألمح تشرين عن ظلم تحكيمي في حالات كان من الممكن أن تحقق التعادل الذي كان أعدل.

تشرين بحاجة إلى الفوز بهدف ليتأهل إلى الدور الثاني.

الوطن