الدفاع السورية تلغي حسابها الرسمي على تلغرام بعد اختراقه

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أمس الأحد، أن أحد حساباتها الرسمية على تطبيق “تلغرام” قد تعرض للاختراق.

وحسب وكالة الأنباء السورية، قامت وزارة الدفاع بإلغاء الحساب المذكور، كما تم إيقاف جميع الحسابات والقنوات الأخرى الخاصة بالوزارة على تطبيق “تلغرام”.

وطالبت الوزارة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر في التعاطي مع أية حسابات مزيفة عبر “تلغرام”، أو أية تطبيقات أخرى يمكن أن تنتحل صفة الارتباط بوزارة الدفاع.

وأكدت وزارة الدفاع السورية أن المصادر الإعلامية الرسمية التابعة لها على شبكة الإنترنت موجودة على الموقع الإلكتروني.