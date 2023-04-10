تركية تحتال على مواطنين أردنيين وتهرب بأموالهم

كشفت تحقيقات أمنية في العاصمة الأردنية عمان عن وقوع عدد من الأردنيين والأردنيات، ضحايا لعملية احتيال نصبتها سيدة من الجنسية التركية، جمعت أموالهم وهربت بها إلى بلادها.

وفي التفاصيل، فإن السيدة نشرت قبل أيام إعلاناً وهمياً لشركة وهمية تحمل اسم “شركة أزمير للاستشارات الإدارية”، ويطلب الإعلان توظيف فتيات أردنيات وشباب، للعمل على تغليف كميات كبيرة من صابون منتج من مصنع تركي بحاجة الى تغليف، ومقابل كل قطعة صابون يجري تغليفها مبلغ ربع دينار (حوالي دولار واحد).

وعندما تواصل مع الصفحة عدد من المواطنين والسيدات، طلبت السيدة التركية منهم شراء الصابون بدفع عربون بقيمة الكمية المرغوب أخذها، حيث تراوحت المبالغ ما بين 250 دينار إلى 500 دينار وأكثر، على أن يتم تسليم الكمية من الصابون غير المغلف المتفق عليها بعد أسبوع من الدفع.

وبعد ورود شكاوى على السيدة التركية حول تعرض مواطنين للاحتيال، راجعت قوى أمنية مقر الشركة التي تبين أنها مغلقة، وجرى توجيه تهمة الاحتيال للسيدة التركية المطلوبة بموجب مذكرة إلقاء قبض وإحضار للقضاء الأردني، لغايات استجوابها من قبل المدعي العام.

وقال مصدر قضائي أردني إن الشركة التي اتخذت لها مقراً في العاصمة عمان، وعينت مترجماً أردنياً، تبين أنها “وهمية وغير مرخصة”، وتبين مغادرة السيدة الأراضي الأردنية إلى بلدها تركيا بعدما جمعت مبالغ مالية ضخمة من المشتكين.