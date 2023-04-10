مصر: ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل لتسوية سياسية شاملة في سوريا

عبرت مصر عن دعمها الكامل لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في البلد العربي.

جاء هذا خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بالمبعوث الأممي، بحسب موقع “بوابة الأهرام”.

وقال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الاتصال استهدف التشاور والتنسيق مع بيدرسون حول الأزمة السورية وسبل دفع الحل السياسي.

وأوضح أن “الاتصال يأتي في إطار الأولوية الكبيرة التي توليها القاهرة لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة وإنهاء كافة صور الإرهاب”.

وتناول أيضا اتصال وزير الخارجية المصري مع بيدرسون، سبل رفع المعاناة عن الشعب السوري، والتأكيد على حرص مصر على المساهمة بقوة في جهود تخفيف هذه المعاناة.

في المقابل، عبر مبعوث الأمم المتحدة عن كامل تقديره للدور المصري ودعم القاهرة المستمر للأمم المتحدة في سبيل حلحلة الأزمة السورية.