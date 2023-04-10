دون رصاصة واحدة.. نائب أمريكي يكشف عن خطة الصين للسيطرة على تايون

اعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول، أن الصين قد تحاول السيطرة على تايوان بشكل سلمي عبر انتخابات رئيس جديد لإدارة الجزيرة في يناير 2024.

وقال ماكول: “هناك أيضا خلافات سياسية هنا. حيث يوجد حزبان. أحدهما يريد التحدث مع الصين، وحزب رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، الذي لا يريد أن يكون جزءا من الصين.

وفي رأيي، فإن الانتخابات القادمة في شهر يناير من العام المقبل في غاية الأهمية، لأن الصين ستحاول التأثير على هذه الانتخابات والسيطرة على الجزيرة دون إطلاق رصاصة واحدة”.

وزار وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة ماكول تايوان هذا الأسبوع.

المصدر: تاس