أسعار الموبايلات في سورية تعادل ضعف سعرها بالدول المجاورة!

سجلت اسعار الموبايلات في سورية أرقاما خيالية، جعلتها حلما وصعبة المنال أمام الجميع، فأسوأ نوع لا يقل سعره عن القرابة مليون ليرة.

وقال فادي صباهي، وهو شريك سابق بإحدى شركات الجوالات، إن أسعار الموبايلات في سورية مرتفعة جدا، وسعر الموبايل في سورية يعادل ضعف نظيره في أي دولة بالعالم وذلك بسبب الجمركة المرتفعة.

وأضاف: هذا ما أدى لانخفاض المبيعات بصورة كبيرة وتقريبا بنسبة 75 بالمئة، لاسيما بعد صدور قرار منع استيراد الموبايل والإكسسوارات.

وبين أن طلب الناس بصورة كبيرة يركز على الجوالات التي سعرها أقل من 3 مليون، لافتا إلى أن أقل سعر لجوال هو بحدود 1.5 مليون لكن تكون مواصفاته ضعيفة، فيما تصل أسعار بعضها حتى 12 مليون كالآيفون 13.

وأشار إلى أن سورية طرحت أحدث نسخة من آيفون 14 ماكس سابقا لكن لفترة وطلب محدود جداً من الزبائن أصحاب القدرة الشرائية العالية.

وأكد صباهي، أن الناس باتت تلجأ لعدم جمركة الموبايلات واستخدام جوال آخر، وكذلك يلجأ البعض لأساليب أخرى غير شرعية بسبب الأسعار المرتفعة للجوالات.



ميلودي