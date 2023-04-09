جثـة شاب متدلية من سقف منزل في السيدة زينب والشرطة تبدأ تحقيقاتها

عثرت دوريات شرطة السيدة زينب على جثـة شاب متدلية من سقف منزل ذويه وهو مفارقاً للحياة.

وقالت وزارة الداخلية: إن مركز شرطة السيدة زينب بريف دمشق أُخبر بوجود شخص مفارق الحياة في ناحية السيدة زينب ضمن منزل ذويه بالقرب من دوار حجيرة.

وتابعت الوزارة: توجهت دوريات من المركز المذكور والأدلة الجنائية إلى المكان وشوهدت جثـة شاب تولد 2005 معلقة بواسطة حبل بالسقف ومفارق الحياة، حضرت هيئة الكشف الطبي وتم نقل الجثة إلى أحد المشافي وكان ذويه مسافرين إلى محافظة حلب وعند عودة شقيقه إلى المنزل تفاجئ بالحادثة.

وأكدت الداخلية أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.جثة شاب متدلية من سقف منزل في السيدة زينب والشرطة تبدأ تحقيقاتها

عثرت دوريات شرطة السيدة زينب على جثة شاب متدلية من سقف منزل ذويه وهو مفارقاً للحياة.

وقالت وزارة الداخلية: إن مركز شرطة السيدة زينب بريف دمشق أُخبر بوجود شخص مفارق الحياة في ناحية السيدة زينب ضمن منزل ذويه بالقرب من دوار حجيرة.

وتابعت الوزارة: توجهت دوريات من المركز المذكور والأدلة الجنائية إلى المكان وشوهدت جثـ. .ـة شاب تولد 2005 معلقة بواسطة حبل بالسقف ومفارق الحياة، حضرت هيئة الكشف الطبي وتم نقل الجثة إلى أحد المشافي وكان ذويه مسافرين إلى محافظة حلب وعند عودة شقيقه إلى المنزل تفاجئ بالحادثة.

وأكدت الداخلية أن التحقيقات مازالت مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.