الحوثيون يعلنون التوصل إلى تفاهم مع السعودية: "شمل كل الملفات"!

أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في اليمن محمد البخيتي توصل الحوثيين إلى تفاهم مع السعودية لوقف الحرب اليمنية.

وقال البخيتي : "نؤكد أنه قد تم التوصل بين صنعاء والرياض إلى تفاهم ونحن حتى الآن ننتظر من السعودية تنفيذ هذا التفاهم".

ورفض البخيتي الخوض في التفاصيل لكنه أشار إلى أن التفاهم الذي تم بين الرياض وصنعاء، شمل كل الملفات سواء ملف الهدنة أو ملف تحقيق السلام الشامل والدائم، مضيفا أن هذا يصب في مصلحة الطرفين.

وأكد أن "أنصار الله" ستعزز أي توجه سعودي لتحقيق السلام مع اليمن أو أي طرف آخر في "محور المقاومة".

وذكر أن التفاهمات والحل الشامل سيكون على مرحلتين، أولهما قبل عيد الفطر، والمرحلة الأخرى في وقت لاحق.

وكشف عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، عن بدء انسحاب القوات الإماراتية من اليمن، وأضاف: "لكن لدينا معلومات شبه مؤكدة أنها تنوي الاحتفاظ ببعض الجزر اليمنية، ونحن نؤكد أننا لن نقبل ببقاء الإمارات على شبر واحد".

وبشأن الحوار اليمني اليمني، اعتبر البخيتي أن "الحل الداخلي متروك لكل المكونات السياسية اليمنية وبالذات الفاعلة الموجودة على الأرض والتي لديها إمدادات شعبية وجماهيرية".

وحذر القيادي في "أنصار الله"، من وجود "ضغوط غربية وعلى رأسها أمريكا على السعودية والإمارات للاستمرار في العدوان والحصار"، مؤكدا أن تحقيق السلام الشامل في اليمن سيقتضي في النهاية انسحابا كاملا لكل القوات الأجنبية من البلاد.

روسيا اليوم