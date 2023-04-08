مهرجان صنع في سورية في صالة تشرين 

صالة تشرين الرياضية بالبرامكة في دمشق باتت تعج بالحركة في منتصف رمضان حيث تحتضن فعاليات الدورة 143 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” بمشاركة ١٣٥ شركة صناعية وطنية والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها.

وكان محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي قد افتتح المهرجان، مؤكدا أنه يتميز بكسر حلقات الوساطة ما بين المنتج والمستهلك، الأمر الذي يؤدي إلى وصول السلعة إلى المواطن بأسعار منخفضة لاسيما وأننا في شهر رمضان المبارك الأمر الذي دعا جميع المشاركين خلال المهرجان بتخفيض أسعارهم بما يتناسب مع دخل المواطن.

بدوره رئيس غرفة الصناعة غزوان المصري شدد على أهمية تقديم السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وأن السلع تشمل كافة الأصناف والقطاعات الصناعية وأن المهرجان مستمر لنهاية شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن الحسومات ستكون جيدة بالتعاون مع الشركات المصنعة.

من جهته طلال قلعه جي بين أن إقامة المهرجان خلال شهر رمضان لتقديم الدعم المناسب في ظل التضخم الكبير الذي يجتاح الأسواق الأخرى، مشيراً الى أن المهرجان مستمر بتقديم التخفيضات والحسومات حتى نهاية الشهر الكريم.

