غرق سفينة تجارية على متنها 14 بحاراً سورياً قبالة سواحل تركيا

غرقت سفينة تجارية، يوم الأربعاء قبالة سواحل تركيا تحمل على متنها 14 بحاراً سورياً، بينما استطاع خفر السواحل التركي من إنقاذ 5 من طاقمها بمساعدة السفن التجارية الأخرى، وفقاً للميادين.



وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أنهم تلقوا بلاغاً بغرق سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو في تمام الساعة 03:47 حسب التوقيت المحلي.

وأضاف أن السفينة كانت متجهة من ميناء إسكندرون التركي إلى ميناء إزمالي في أوكرانيا، مشيراً إلى إرسال سفينة إنقاذ و7 زوارق ومروحيتين إلى مكان الحادث.



ولفت البيان إلى أن “طاقم السفينة التجارية يحملون الجنسية السورية، وأن المدعي العام في منطقة قوملوجا فتح تحقيقاً في الحادث”.

وذكر بيان صادر عن والي أنطاليا أرسين يازجي، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل توجهت إلى المنطقة، عقب تلقيها بلاغاً بغرق سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو.

وأوضح “يازجي” أن الفرق تمكنت من إنقاذ شخصين من طاقم السفينة المكوّن من 14 شخصاً، ونقلا إلى مستشفى فينيكا الحكومي في الولاية”.

وأشار “يازجي ” أنه “تم إنقاذ 3 آخرين من قبل سفن تجارية أخرى، مؤكداً استمرار عمليات البحث عن الباقين.