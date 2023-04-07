أكبر 10 مشاريع في العالم وبعضها في دول عربية

شهدت المشاريع العملاقة تطورًا ملحوظًا على مستوى العالم خلال الفترة الأخيرة، ويركز الكثير منها في منطقة الخليج. وتشير التوقعات إلى أن العالم سيشهد نهاية العقد الأول مشروعًا ضخمًا يزيد قيمته على التريليون دولار.

وقد تجاوزت قيمة العديد من المشاريع في العالم 100 مليار دولار، في حين كانت القيمة المقترحة لبعض المشاريع البالغة قيمتها 10 مليار دولار تعتبر ضخمة جدًا قبل بضع سنوات.

وتتضمن أكبر 9 مشاريع في العالم 4 مشاريع تنفذ في دول الخليج، ومن بينها مشروع مدينة نيوم، الذي يشمل مجموعة من البلدات والمدن المستقبلية في شمال غرب المملكة العربية السعودية، والمتوقع أن يستوعب 450 ألف شخص.

ويتصدر قائمة أكبر ١٠ مشاريع في العالم مشروع شبكة النقل في أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمته إلى ٦٠٠ مليار دولار.

ويمكن استئناف تنفيذ مشروع سكك حديدية بقيمة ٢٥٠ مليار دولار لربط دول مجلس التعاون الخليجي بعضها ببعض قريبًا.

وتشمل المشاريع العملاقة الأخرى في منطقة الخليج على “مجمع دبي لاند” الترفيهي والسياحي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية في شمال جدة في السعودية، ومدينة الحرير في شمال الكويت، والتي تشمل بناء أطول مبنى في العالم.

يتيح الرسم البياني المرفق نظرة على أكبر ١٠ مشاريع في العالم.