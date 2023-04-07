القاتل تركي و الضحية طفلة سورية

نقل ناشطون سوريون عن مصادر تركية تفاصيل جريمة مروعة راحت ضحيتها طفلة سورية في مدينة كليس التركية.

واختفت الطفلة غنى مرجميك البالغة من العمر 9 سنوات، والمنحدرة من حريتان بريف حلب، خلال عودتها من مدرستها، قبل أن تعثر قوات الأمن عليها داخل بئر في منزل جار العائلة التركي (هـ . ب). وأظهرت لقطات كاميرا المراقبة وصول الطفلة إلى الحي الذي تقطن فيه قبل أن تختفي.

وتبين أن القاتل وضع فحماً حجرياً حول عنقها لضمان غرقها في الماء، فيما لم تعرف دوافع الجريمة بعد.

واعتقلت الشرطة التركي المتهم بارتكاب الجـريمة، وتبين أن ابنه سبق له أن طـعن شاباً سورياً بسكين.

وتجمهر سوريون وأتراك أمام مركز الاحتجاز، وطلب منهم “رئيس الأمنيات” أن يهدئوا من روعهم ويتفرقوا ليأخذ القانون مجراه.



وكالات