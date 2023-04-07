عدوان إسرائيلي على جنوبي مدينة صور

دوى صوت انفجار جنوبي مدينة صور، ناجم عن عدوان إسرائيلي على منطقة القليلة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية.

وسقطت الصواريخ جنوبي مدينة صور، بعضها في مناطق زراعية وبعضها الآخر في سهل القليلة، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي لم يسفر عن إصابات تذكر.

و تحطّم زجاج عدد من المنازل القريبة من المناطق المستهدفة بالعدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت مواقع مدنية زارعية في جنوب لبنان، وليست عسكرية، كما تدعي.

ووقعت أضرار كبيرة في المساحات الزراعية في القليلة جنوب لبنان من جرّاء الاستهداف الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الاحتلال أطلق 6 صواريخ باتجاه لبنان، ونفذ هجوماً على مكتب حماس في مخيم الرشيدية في صور.

يأتي هذا العدوان بالتزامن مع شن الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضاً غارات على شمالي قطاع غزة وجنوبي مدينة غزة.

وشهدت الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تصعيداً أمنياً بعد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية في اتجاه الجليل الأعلى المحتل.