تفاصيل غرق السفينة السورية (جو 2) وأسماء البحارة الناجين

غرقت سفينة تجارية (جو ٢) صباح أمس قبالة سواحل ولاية أنطاليا وكان على متنها 14 بحارا جميعهم يحملون الجنسية السورية، واستطاع خفر السواحل التركي من إنقاذ 5 من طاقمها بمساعدة السفن التجارية الأخرى.

وارسلت قيادة القوات البحرية التركية مروحيتين وفرقاطتين لدعم عمليات البحث عن السفينة الغارقة.

وأفاد بيان صادر عن والي أنطاليا أرسين يازجي أمسالأربعاء، أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لخفر السواحل توجهت إلى المنطقة عقب تلقيها بلاغاً بغرق سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو.

وأوضح يازجي أن الفرق تمكنت من إنقاذ شخصين من طاقم السفينة المكوّن من 14 شخصاً، ونقلا إلى مستشفى فينيكا الحكومي في الولاية.

وأشار إلى إنقاذ 3 آخرين من قبل سفن تجارية أخرى، مؤكداً استمرار عمليات البحث عن الباقين.

بدوره، أفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أنهم تلقوا بلاغاً بغرق سفينة تجارية ترفع علم غينيا بيساو في تمام الساعة 03:47 بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن السفينة كانت متجهة من ميناء إسكندرون التركي إلى ميناء إزمالي في أوكرانيا، مشيرا إلى إرسال سفينة إنقاذ و7 زوارق ومروحيتين إلى مكان الحادث.

وقد تبين أن من كانوا على متن السفينة الغارقة هم محمود سميع ، علاء منصور ، باسم عريس ، عزيز خيربك ، علي بشلاوي ، مصطفى حمدان ، جعفر حيفا ، حسن جاسر ، نبيل حسن ، عبد الرحمن فواخرجي ، عماد جراد ، قادر شعبان ، باسم طويل ، رامز نمرة

المدعي العام في منطقة قوملوجا فتح تحقيقاً في الحادث.

كما نشرت النقابة البحرية السورية أسماء الناجين من حادث غرق الباخرة جو ٢ وهم:

١- محمود سميا

٢- غدير شعبان

٣- حسن جاسر

٤- جعفر هيفة

٥- علي البشلاوي

ومازال البحث جاري عن المفقودين

كما اوضحت احد أعضاء النقابة التالي: نحن كنقابة بحرية سورية متمثلة برئيسها ونائبها ومستشارها وأعضائها

نتابع أمور حادثة غرق الباخرة ( جو 2 ) والتحقيق في أسباب غرق الباخرة ومتابعة الأمور على كافة المستويات

ولقد تم الاتصال مع أفراد طاقم الباخرة الناجين منهم والاطمئنان على سلامتهم وحالتهم الصحية وتأمين الرعاية لهم

ونسعى جيدا للوقوف إلى جانبهم ومساندتهم والحفاظ على حقوقهم إلى حين وصولهم إلى وطنهم

كما تم التنسيق مع مالك الباخرة جو 2 من عائلة أبو خليل( لبناني الجنسية ) حيث كان متعاونا جدا مع النقابة البحرية السورية بخصوص أفراد الطاقم وملتزم بكافة التدابير والمستلزمات التي تقع على عاتقه والتي تخص طاقم البحارة السوريين من تأمين وتعويض ورعاية صحية إلى حين وصولهم إلى وطنهم سورية وتنسيقه مع خفر السواحل التركية في البحث والإنقاذ عن باقي أفراد طاقم الباخرة المفقودين