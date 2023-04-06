100 صاروخ من جنوب لبنان يشعل الحدود مع فلسطين المحتلة

استهدفت مستوطنات وبلدات شمالي إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ أطلقت من جنوب لبنانما أسفر عن رد بقصف مدفعي للمنطقة.

في التفاصيل، فقد أطلق مجهولون من بلدة القليلة في قضاء صور بعد ظهر الخميس قرابة 100 صاروخ على مناطق متفرقة في شمال إسرائيل.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات توثّق لحظة إطلاق الصواريخ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ “الهجوم الصاورخي على الجليل الغربي لم نشهد له مثيلاً منذ حرب لبنان الثانية”.

وسمعت أصوات صافرات الإنذار في مستوطنات قرب الحدود مع لبنان، فيما قالت وسائل إعلام الاحتلال إلإسرائيلية إن القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان.

وقالت وسائل إعلام العدو إن 15 صاروخا أطلق من لبنان حسب التقديرات، فيما أطلقت القبة الحديدية عشرات صواريخ الاعتراض.

من جهته، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلاغ أولي إن "صافرات إنذار دوت في مناطق شلومي وبيتست في الشمال. التفاصيل قيد الفحص".

وأظهر فيديو متداول إطلاق المنظومة الجوية الإسرائيلية صاروخي اعتراض باتجاه هدف في السماء.

ولفتت قناة "كان" إلى أنه على ما يبدو أن هناك صاروخا واحدا أطلق من لبنان وجرى اعتراضه في سماء مستوطنة شلومي بالجليل من قبل القبة الحديدية، فيما قال موقع "0404" إن المستوطنين في الجليل أبلغوا عن اعتراض 3 صواريخ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة إطلاق صورايخ من سهل القليلة في لبنان باتجاه مستوطنات شمالي إسرائيل.

واندلعت النيران في إحدى مستوطنات الشمال الإسرائيلي نتيجة سقوط صاروخ أطلق من لبنان.

و تم الطلب من سكان مدينة نهاريا الالتزام بالملاجئ، بينما أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أنه يجري مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية حول التطورات الأخيرة.

وكالات