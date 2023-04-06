بوتين: سوريا هي شريك موثوق به وحليفنا في العالم العربي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سوريا هي صديق مقرب من روسيا، وشريك موثوق به وحليف لها في العالم العربي، مؤكدا أن بلاده مستمرة في دعمها وتسوية الأزمة فيها.



وأضاف الرئيس الروسي خلال تسلم أوراق اعتماد السفير السوري بشار الجعفري، “سوريا شريك موثوق لروسيا على الساحتين العربية والدولية.. الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل بين روسيا وسوريا تؤكده زيارة الرئيس الأسد إلى روسيا والاتفاقات التي تم التوصل خلالها لتطوير التعاون في مجالات مختلفة”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا: “روسيا ساعدت سوريا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها ضد الإرهاب الدولي، ومدت يد المساعدة إلى سوريا على الفور بعد كارثة الزلزال”.

وشدد الرئيس الروسي على أن موسكو ستستمر في الدعم والمساعدة في تسوية الأزمة السورية وتسوية علاقاتها مع الدول المجاورة.

المصدر: RT