لافروف: روسيا والولايات المتحدة في مرحلة ساخنة من الحرب

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في تعليق لقناة “روسيا 1” التلفزيونية، بأن روسيا والولايات المتحدة في المرحلة الساخنة من الحرب، حيث تزود واشنطن كييف بالأسلحة.

وقال الوزير: “نحن بالفعل في المرحلة الساخنة من الحرب، لأن النازيين الأوكرانيين يقاتلون بالأساس بالأسلحة الأمريكية”.

وشدد لافروف على أن الإدارة الأمريكية “تهدد في كل مرة بتزويد أوكرانيا بالمزيد والمزيد من الأنظمة الفتاكة بعيدة المدى”.

ووفقا له، يجب الحفاظ على العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، ولدى سؤاله عن مدى ارتباط ذلك بحقيقة أن السفيرة الأمريكية لين تريسي قدمت أوراق اعتمادها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، أجاب لافروف: “أعتقد أنه ينبغي الحفاظ على العلاقات”.

وأضاف: “أو على الأقل ألا نفقد الأمل في أن يستيقظ الأمريكيون ويستأنفون نوعا من الحوار، سنرى، لم يتبقى الكثير من الانتظار”.

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العلاقات الحالية، بين موسكو وواشنطن، يمكن وصفها بأنها “منهارة”، والجانب الأمريكي المسؤول عن ذلك.

وقال ريابكوف، في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية: “رأينا كيف تغير النهج الأميركي بشكل جذري، منذ توقيع معاهدة (ستارت)، والتصديق عليها”.

المصدر: تاس + نوفوستي