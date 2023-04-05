بعد قرار أوبك+ النفط يواصل ارتفاعه بشكل خيالي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، بعد أن هز قرار دول في مجموعة “أوبك+” خفض المزيد من إنتاج الذهب الأسود الأسواق.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.04% إلى 81.26 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.92%، إلى 85.71 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأغلقت عقود الخام التعاملات على ارتفاع بأكثر من 6%، حيث سجل الخام الأمريكي ارتفاعاً بنسبة 6.3% عند 80.42 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود “برنت” على زيادة بنسبة 6.3% أيضاً عند 84.93 دولار للبرميل.

وكانت قد أعلنت روسيا، وثمان دول من “أوبك”+ في وقت واحد، وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يومياً انطلاقاً من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في أيار المقبل2023، وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، بعد أن هز قرار “أوبك بلس” (+Opec) خفض مزيد من الإنتاج الأسواق العالمية، بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى آفاق الطلب، وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.5% إلى 85.35 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.5% إلى 81.08 دولاراً للبرميل.

وقفز كلا الخامين القياسيين بأكثر من 6%، بعد أن هزت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بمن فيهم روسيا، في ما يعرف باسم تحالف “أوبك بلس”.

ودفعت قيود إنتاج أوبك بلس معظم المحللين إلى رفع توقعاتهم لأسعار خام برنت إلى نحو 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام، فرفع بنك “غولدمان ساكس” (Goldman Sachs) توقعاته لبرنت إلى 95 دولاراً للبرميل بحلول نهاية هذا العام، وإلى 100 دولار لعام 2024.

وقال مسؤولون تنفيذيون، ومحللون في صناعة النفط: إن “تخفيضات أوبك بلس قد تؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الأمريكي في أوروبا وآسيا، وقد تشجع بعض المنتجين الآخرين على زيادة الإنتاج”.

وتشير التقديرات إلى أن قيود المنتجين في الشرق الأوسط ستجعل الأسواق تعاني نقصاً متوسطه 2.3 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2023، وفقاً لتقديرات مات هاجرتي، المدير الكبير في “بي تي يو أناليتيكس” (BTU Analytics) لاستشارات الطاقة.