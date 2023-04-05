إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بسرقة محتويات المركبات الحربية وإطاراتها

أُخبر قسم شرطة حلب الجديدة من قبل أحد المواطنين بوجود ثلاثة أشخاص مسلحين يقومون بسرقة محتويات إحدى المركبات المركونة بالشارع العام في حي الزهراء بحلب.

على الفور توجهت الدوريات من القسم المذكور إلى المكان وعند وصولها تعرض عناصرها لإطـ.ـلاق النار والذين ردوا على مصدر النـ.ار وتمكنوا من إلقاء القبض على شخصين منهم وضبط الأسلـ.حة الحربية والذخائر التي كانت بحوزتهما (بندقية حربية - ثلاثة مسدسات حـ.ربية – قنبلة - سبع مذخرات – طلقات حية) ومصادرة مركبتين بضمن إحداهما مولدة للطاقة الكهربائية وأدوات خلع وكسر وإطارات مركبة ولاذ الشخص الثالث بالفرار ،تم إحضارهما لمركز القسم وبتفتيش ثيابهما عثر بحوزتهما أيضاً على كمية من الحبوب المخدرة والدوائية النفسية ومادة الحشيش المخدر ،وبالتدقيق تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق أحدهم بجـ.رم (القتل - السرقة).

التحقيقات لا تزال مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على الشخص الذي كان معهم، وسيتم تقديمهم للقضاء المختص.

وزارة الداخلية السورية