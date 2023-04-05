أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين حول السياسة الخارجية أمام عدد من السفراء الأجانب الجدد:
_ روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولن تعزل نفسها.
_سنواصل بذل الجهود لبناء عالم متعدد الأقطاب ولتطوير العلاقات مع شركائنا على الساحة العالمية
_سوريا هي شريك وحليف موثوق بالنسبة لنا
_بادرنا منذ اللحظة الاولى للزلزال في سوريا لتقديم يد العون لأصدقائنا السوريين
_سنواصل تقديم الدعم لتجاوز آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي
_زيارة الرئيس الأسد الأخيرة لموسكو تؤكد على عمق العلاقات المشتركة بيننا
_ما جرى عام 2014 في كييف من مخلفات الثورات الملونة هو الذي أدى للأوضاع اليوم
_نحن دائما مع بناء علاقات مع واشنطن وفق مبدأ المساواة والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية
_ العلاقات بين موسكو وواشنطن تمر بأزمة وتصرفات الولايات المتحدة في أوكرانيا وراء ذلك.
_العلاقات مع الاتحاد الاوروبي تدهورت في الفترة الأخيرة نظرا لابتعادهم عن الهدف بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول
_الاتحاد الاوروبي بدأ ببناء الكراهية ضد روسيا
_نأمل أن تصبح كل التصرفات التي تؤدي لضرر في العلاقات مع بلدنا أن تصبح من الماضي
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