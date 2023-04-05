أهم ما جاء في كلمة الرئيس بوتين حول السياسة الخارجية أمام عدد من السفراء الأجانب الجدد:

_ روسيا منفتحة على الحوار مع جميع الدول ولن تعزل نفسها.

_سنواصل بذل الجهود لبناء عالم متعدد الأقطاب ولتطوير العلاقات مع شركائنا على الساحة العالمية

_سوريا هي شريك وحليف موثوق بالنسبة لنا

_بادرنا منذ اللحظة الاولى للزلزال في سوريا لتقديم يد العون لأصدقائنا السوريين

_سنواصل تقديم الدعم لتجاوز آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في فبراير الماضي

_زيارة الرئيس الأسد الأخيرة لموسكو تؤكد على عمق العلاقات المشتركة بيننا

_ما جرى عام 2014 في كييف من مخلفات الثورات الملونة هو الذي أدى للأوضاع اليوم

_نحن دائما مع بناء علاقات مع واشنطن وفق مبدأ المساواة والسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

_ العلاقات بين موسكو وواشنطن تمر بأزمة وتصرفات الولايات المتحدة في أوكرانيا وراء ذلك.

_العلاقات مع الاتحاد الاوروبي تدهورت في الفترة الأخيرة نظرا لابتعادهم عن الهدف بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول

_الاتحاد الاوروبي بدأ ببناء الكراهية ضد روسيا

_نأمل أن تصبح كل التصرفات التي تؤدي لضرر في العلاقات مع بلدنا أن تصبح من الماضي