المتصفح الجديد الذي يحمي خصوصيتك دون التعرف عليك وتتبعك

تم تطوير متصفح Mullvad كبديل لمتصفحات الويب التي تتجسس على بيانات المستخدمين. يركز المتصفح بشكل خاص على الخصوصية، ويتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت بأمان وحرية بدون الخوف من التعقب أو الاختراق.

يعتمد Mullvad على كود Firefox ESR لتوفير واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Mullvad خدمة VPN الخاصة بها لحماية المستخدمين من إمكانية تعقب البيانات وتتبعها عبر الإنترنت.

تم تطوير المتصفح بالتعاون مع منشئي متصفح الويب Tor، ويستخدم الشفرة التي تم تطويرها في متصفح Tor لتعزيز مستوى الخصوصية والحماية. إذا كنت ترغب في الحفاظ على خصوصيتك عند تصفح الإنترنت، فإن Mullvad هو المتصفح المثالي لك.

عندما تتعامل مع Mullvad، فمن الضروري أن يكون لديك نسخة من الإنترنت التي لا تجمع البيانات، ولا تتم مراقبتها، ولا تحتوي على تقنيات مراقبة استخدام الإنترنت التي قد تؤدي إلى التنبؤ بسلوكك في المستقبل، وتأثيره بغرض التجارة أو السياسة.

إضافة إلى ذلك، يقدم متصفح Mullvad وضعًا خاصًا افتراضيًا حيثُ لا يتم حفظ عناصر الجلسات، ويقوم بحماية بصمات الأصابع ويضمّ حظرًا تلقائيًا لمتتبعات الطرف الثالث بواسطة uBlock Origin.

كما أنه متاح لمستخدمي Windows و Linux و macOS ، كما يمكن تنزيله كإمتداد تجريبي لمستخدمي Firefox. تجربة متصفح Mullvad لتحسين خصوصية الجلسات الخاصة بك على الويب.