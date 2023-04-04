تحذيرات لمستخدمي كروم من قبل جوجل

جوجل، محرك البحث العملاق، يحذر مستخدمي متصفح “كروم” بشأن التهديدات التي يتعرض لها المتصفح. ويدعو مستخدميه بضرورة تحصين حساباتهم لتحقيق الحماية والأمان خلال فترة تصل إلى 60 ثانية.

وعلى هذا الصعيد، أكدت مولي بياس المسؤولة في الشركة أن المئات من مهندسي “جوجل” يعملون جاهدين للحفاظ على محرك المتصفح آمناً ومحمياً من التهديدات الأخيرة.

تجاهل أمان الإنترنت قد يؤدي إلى تعرض جهازك للاختراق وفقدان المعلومات الشخصية الحساسة. لذلك، تدعو الخبيرة المستخدمين لتحديث متصفح “كروم” وضبط إعدادات الأمان واستخدام كلمات مرورية صعبة وغير مستخدمة في منصات أخرى.

كما تنصح بعدم تحميل الملفات غير المعروفة وتفعيل وضع الحماية المعززة لزيادة الأمان. ببساطة، الأمان الإلكتروني يبدأ بالاهتمام والتحريص على حماية حساباتنا وأجهزتنا.