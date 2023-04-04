السيناريو الكامل لما سيحدث مع ترامب خلال محاكمته

كل العيون شاخصة إلى ما سيحدث اليوم في نيويورك، خلال توجيه لائحة الاتهامات من قبل محكمة مانهاتن إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الذي سيحضر الثلاثاء برفقة محاميه إلى مبنى المحكمة، التي علقت كافة جلساتها خلال تلك الفترة، بشارع 100centre.

أما الخطاب الأهم ربما لترمب فسيكون بعد عودته إلى فلوريدا، حيث سيوجه كلمة إلى مناصريه، و”كارهيه” على السواء، حول تلك المحاكمة التي ما فتئ يصفها بـ “ملاحقة السحرة”!

فما الذي نعرفه حتى الآن عن مجريات المحاكمة، وما السيناريو المتوقع؟

البصمات.. والصورة؟!

أولاً، فور وصول الرئيس السابق إلى مقر محكمة مانهاتن الجنائية، سيصطحبه فريق من المحققين إلى قاعة مخصصة لأخذ بصمات المتهم.

أما بالنسبة لأخذ صورة له (الصورة التقليدية التي تؤخذ عادة للموقوفين) فليس الأمر واضحاً تماماً، وفق “العربية”.

إذ عارض محاموه تلك الفكرة، محذرين من إمكانية تسريبها وانتشارها على نطاق واسع، لاسيما أنه وجه معروف، بل ربما أحد أشهر الوجوه والأسماء عالمياً.

إلى ذلك، لن يحجز ترمب مكبلاً في زنزانة، حيث ينتظر المتهمون عادة بالقرب من قاعة المحكمة قبل تقديمهم للمحاكمة.

فبمجرد الانتهاء من أخذ البصمات، سينقل عبر مجموعة من الممرات الخلفية والمصاعد إلى الطابق الذي توجد به قاعة المحكمة.

ماذا عن التهم؟

عندما يحضر ترمب إلى قاعة المحكمة في الطابق الخامس عشر، سيتلو القاضي لائحة الاتهام رسميًا، والتي من المتوقع أن تشمل نحو 34 اتهاماً، حسب التسريبات.

حينها سيعرف فريقه القانوني والرأي العام أيضا لاحقا، بشكل رسمي ما يواجهه الرئيس السابق من تهم.

استعدادات أمنية خلال المحاكمة

على أن يفرج عنه لاحقا ويمضي في سبيله.

ولكن ترمب لن يخرج كالبقية من الباب الأمامي لمقر المحكمة، على جري العادة.

إذ ربما يفضل جهاز الخدمة السرية إخراجه عبر الممرات الخلفية نحو مكان انتظار موكبه، منعاً لحدوث أي فوضى.

لاسيما مع توقع وصول أنصاره إلى الموقع.

هل توجد كاميرات داخل المحكمة؟

أما بالنسبة لإمكانية نقل الجلسة إلى محكمة أخرى، فهذا مستبعد تماماً.

إذ لن يتم السماح بوجود الكاميرات داخل القاعة، إنما سيسمح بإدخال الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة دون إمكانية استخدامها.

من هو القاضي؟

أما القاضي الذي سيتلو تلك الاتهامات فهو خوان ميرشان، الذي لا يعتبر اسمه غريباً بالنسبة لترمب وفريقه.

إذ حكم ميرشان، وهو قاض بالإنابة في المحكمة العليا بنيويورك، على ألين فايسلبيرغ، المقرب من ترمب، بالسجن، بتهمة التحايل الضريبي، كما أشرف على قضية مستشاره السابق ستيف بانون.

وفي السياق قال محامي ترمب، تيموثي بارلاتور، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” يوم الجمعة إن ميرشان “ليس سهلاً على الإطلاق”، لكن من المرجح أن يكون عادلاً.

ما هي الخطوة التالية؟

بعد توجيه التهم، يدرس الفريق القانوني للرئيس الجمهوري السابق كل النقاط ويفندها من أجل وضع استراتيجيته القانونية والدفاعية.

إلا أن المؤكد أن ترمب سيدفع ببراءته.

ماذا سيفعل ترمب لاحقاً؟

أخيرا وبعد انتهائه من المحاكمة اليوم الثلاثاء، يتوقع أن يتوجه ترمب مباشرة من المحكمة إلى مطار لاغوارديا، للعودة إلى فلوريدا.

إذ من المقرر أن يلقي خطاباً الساعة 8:45 مساءً من منتجعه في Mar-a-Lago.

ولا شك أنه سيكون الأقوى والأهم على الإطلاق!