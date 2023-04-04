ضباط الجيش العربي السوري يتفقدون الجبهات في إدلب

زار عدد من ضباط الجيش العربي السوري خطوط الجبهات في عدد من القرى والبلدات بريف إدلب، خلال الأسبوع الفائت، على وقع التطورات السياسية والعسكرية التي يشهدها الشمال السوري.

وقال مصدر محلي معارض، إن وفدا من ضباط سوريين على رأسهم رئيس هيئة الأركان العامة “العماد عبد الكريم محمود إبراهيم” وقائد “الفيلق الخامس اقتحام” اللواء منذر إبراهيم، واللواء غسان طراف، ومدير الإدارة السياسية اللواء حسن سليمان، زاروا الجبهات في ريف إدلب.

وأضاف المصدر، أن الزيارة كانت بتاريخ 27 الشهر الفائت في قرى وبلدات “تل مرديخ وسراقب ومعردبسة وكفريطيخ وانقراتي ومعصران” بالإضافة لمعسكرات ونقاط الفيلق الخامس.

وكالات