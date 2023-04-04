مصادرة 1444 تنكة زيت زيتون لصالح مؤسسة التجارة الداخلية

صادر عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس 1444 تنكة زيت زيتون مخالفة في أحد المستودعات الخاصة بريف طرطوس بقيمة تجاوزت الـ 500 مليون ليرة سورية كانت معدة للبيع خارج المحافظة بصورة غير شرعية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية بالمحافظة نديم علوش أنه بعد المتابعة والتدقيق تمت مصادرة الكمية المذكورة وسحب عينات من المادة لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، مضيفاً: إنه تم تنظيم ضبوط بحق المخالف والتي تنوعت بين عدم حيازة فواتير وعدم وجود بطاقة مواصفات على العبوات مع نقص في البيانات لبطاقات أخرى تم لصقها على عدد آخر من العبوات.

وأشار علوش إلى تحويل الضبوط للقضاء المختص وحجز الكميات المصادرة وإيداعها كأمانة لدى فرع السورية للتجارة بانتظار نتائج التحاليل للنظر بإمكانية بيعها في صالاتها ووضع قيمها المالية في حساب مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى حين صدور القرار القضائي النهائي فيها، وفي حال إدانة المخالف تعود تلك القيم المالية إلى الخزينة العامة عن طريق المصرف المركزي وفي حال عدم وجود مخالفة قانونية بحق الشخص الذي وجدت لديه الكمية تتم إعادة كامل المبلغ له أصولاً.