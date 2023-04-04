اصابات في بيت لحم ورام الله- اعتقالات في الضفة
اصيب صباح اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين في رام الله وبيت لحم خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال.
واصيب شابان بالرصاص الحي في القدم بمخيم الدهيشة فيما اصيب 3 بالاطراف السفلية برصاص الاحتلال في رام الله.
واعتقلت قوات الاحتلال من مخيم الدهيشة كل من: مالك المحسيري ومحمد توفيق العاصي وضياء الجعفري واسماعيل فراج ووليد عوينة والمواطنة روضة ابو عجمية بعد مداهمة منازلهم.
واعتقلت ايضا كل من شقيق وشقيقة المطارد تامر حربي للضغط عليه من اجل تسليم نفسه.
واعتقلت قوات الاحتلال من رام الله الشاب أمير عطايا عقب اقتحام منزله.
فيما اعتقلت الشابين محمد بدر ومحمد أبو سراج من قرية بيت لقيا قضاء رام الله.
كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة حي خلة العامود في نابلس، واعتقلت المحرر معتصم النابلسي، ابن عم الشهيد إبراهيم النابلسي.
واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ كايد حمد من قرية عينابوس جنوب نابلس عقب اقتحام منزل عائلته وتفتيشه بشكل دقيق.
وفي جبع جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من مركبة بعد محاصرتها.
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