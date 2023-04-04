مؤسسة التبغ: المصرف الزراعي لم يسلمنا الأسمدة منذ 3 سنوات

أكد مدير الزراعة والبحث العلمي في “المؤسسة العامة للتبغ” أيمن قره فلاح، أن “المصرف الزراعي” لم يقم بتسليم الأسمدة لمزارعي التبغ منذ ثلاث سنوات، رغم إرسال العديد من الطلبات بهذا الشأن.



وقال فلاح إن هناك مشكلة بالأسمدة المصرفية التي لا يحصل عليها المزارع من “المصرف الزراعي”، علماً أنه تمت مخاطبته ومنذ نحو ثلاث سنوات لكن لم يتم تزويدنا بأي كيس سماد من المصرف.

وأكد فلاح أن المؤسسة تقوم بإعداد جداول تحدد الكميات المطلوبة من كل صنف من الأسمدة المصرفية واسم المصرف وإرسالها إلى “المصرف الزراعي” عن طريق “وزارة الزراعة”، ليتمكن مزارعو التبغ المرخصون من استلام حاجة محصولهم، إلا أنه لم يتم استلام أي كمية.

ولفت فلاح إلى أن هناك زيادة في المحصول، بنسبة تراوحت هذا العام من 40 إلى 50 %، من مختلف الأصناف وحسب خطة كل صنف من الأصناف المزروعة، فلدينا نحو 4.5 ملايين كيلو، بقيمة تقديرية تصل إلى نحو 25 مليار ليرة، مشيراً إلى أنه نتيجة زيادة الأسعار من المتوقع أن تزداد المساحات المزروعة الأمر الذي يساهم في زيادة الإنتاج.

ووافقت اللجنة الاقتصادية يوم الخميس 30 آذار (مارس) الماضي، على الأسعار المقترحة من “وزارة الصناعة” ممثلة بـ”المؤسسة العامة للتبغ” لشراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2023-2024.

ووفقاً لقرار الأسعار الجديد تم تسعير تنباك 7500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد-برلي 7300 ليرة / كغ – فرجينيا 8300 ليرة/كغ -بصما 10500 ليرة / كغ -بريليب 9500 ليرة / كغ -شك البنت 9500 ليرة / كغ -كاتريني 9500 ليرة / كغ.

وفي شهر آب (أغسطس) وافقت الحكومة على مقترح “وزارة الصناعة” برفع سعر شراء محصول التبغ من المزارعين لموسم 2022-2023 لصالح “المؤسسة العامة للتبغ” بمقدار 500 ليرة للكيلو غرام من درجة الاكسترا لاثنين من الأصناف وللدرجة الممتازة لبقيتها.

وبموجب التعديل أصبح سعر شك البنت درجة الاكسترا 7000 ليرة سورية للكيلو غرام، التنباك درجة الاكسترا: 5500 ل.س/ كغ، البصما درجة ممتازة: 8000 ل.س/كغ، بريليب درجة ممتازة: 7000 ل.س/كغ، برلي درجة ممتازة: 5300 ل.س/ كغ، كاتريني درجة ممتازة: 7000 ل.س / كغ، الفرجينيا درجة ممتازة: 6000 ل.س /كغ.

وتنتج “مؤسسة التبغ” عدة أنواع من الدخان هي حمراء طويلة ورق، حمراء طويلة لايت، حمراء قصيرة كرتون، شام قصيرة، التنباك اللاذقاني – تنباك البزري، الشام الطويلة، إيبلا، الحمراء الطويلة الكرتون.

ويوجد في سورية 4.5 ملايين مدخن، استناداً إلى كلام مدير التخطيط في “المؤسسة العامة للتبغ” سلمان عباس في أيار 2020.

الوطن