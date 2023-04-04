بورصة أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق اللاذقية

شهدت بورصة أسعار الخضار والفواكة واللحوم استقراراً في بعض أسعار الأسهم، مع دخولنا اليوم الثاني العشر من شهر رمضان الكريم، حيث سجل سعر سهم البندورة بحسب السوق المصرفي للخضار في سوق ساحة أوغاريت باللاذقية 3500 ليرة للكيلو غرام، والبطاطا سعر الكيلو منها 2500 ليرة.

بينما يتراوح سعر سهم الكوسا ما بين 3000 و 5000 ليرة للكيلو الواحد، والباذنجان 3000 ليرة أيضًا، وكيلو الخيار يتراوح مابين 6000 و7000 ليرة، والفاصولياء الخضراء 13500 ليرة، أما الخسة 2000 ليرة، والفليفلة الخضراء 10000 ليرة، والحزر 3000 ليرة، والبروكلي 10000 ليرة، والملفوف 1500 ليرة، و 500 ليرة لباقة البقدونس، و17 ألف ليرة لكيلو البازيلاء، والبصل اليابس 12 ألف ليرة، والبصل الفريك 4000 ليرة، والفول الأخصر يتراوح سعره مابين 3500 و4000 ليرة، و الليمون 2000 ليرة، والسبانخ 2500 ليرة.

وبالنسبة لأسعار أسهم الفواكه في سوق ساحة أوغاريت أيضًا فهي على الشكل التالي، سعر كيلو التفاح يتراوح مابين 3000 و4000 ليرة، والبرتقال مابين 2500 ليرة و 4000 ليرة والموز 7500 ليرة، ويتراوح كيلو الأكيدنيا ما بين 5000 و 8000ألف ليرة بحسب النوعية والفريز 7000 ليرة، والعقابية 4000 ليرة.

أما بورصة الأجبان والألبان سجلت أسعارها على الشكل التالي، سهم لبن الماعز 7500 ليرة، ولبن البقر 4000 ليرة، والجبنة العكاوي 18 ألف ليرة، والجبنة البلدية 22 ألف ليرة، والقريشة 16 ألف ليرة، والجبنة الشلل 30 ألف ليرة.

وبالانتقال إلى بورصة اللحوم بشقيها الحمراء والبيضاء، سجل سعر سهم كيلو لحم العجل 60 ألف ليرة، ولحم الغنم 70 ألف ليرة، والنقانق 25 ألف ليرة، وفخاد الفروج 22 ألف، وشرحات الفروج 40 ألف ليرة والجوانح 22 ألف ليرة، والسودة 40 ألف ليرة، وكيلو الفروج 26500، وصحن البيض 24 ألف ليرة.

أما بورصة الأسماك فهي على الشكل التالي، كيلو السمك المشكل 20 ألف ليرة، وسمك الغُبص 17 ألف ليرة، والفريدي 35 ألف ليرة، غزالي 18 ألف ليرة، قجاج 37 ألف ليرة.

شام اف ام