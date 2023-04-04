عقارات دمشق: تنظيم كفرسوسة الأعلى سعراً في العاصمة!

ارتفعت أسعار العقارات السكنية الجاهزة في العاصمة دمشق منذ شهر أيلول عام 2021 إلى بداية شهر آذار من عام 2023 بنسبة تجاوزت 80 بلمئة.

وبحسب ما ذكر الخبير العقاري عامر لبابيدي، ارتفع السعر التقريبي للمتر المربع للعقار السكني الجاهز في منطقة أبو رمانة، من 12 إلى 20 مليون ليرة، وفي حي المالكي ارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة سورية.

وبين لبابيدي أن سعر المتر في منطقة الروضة اليوم 18 مليون، بينما كان 8 ملايين ليرة حيث ارتفع سعر المتر في هذه المنطقة أكثر من 100 بالمئة، وفي منطقة الشعلان سجل سعر المتر اليوم 14 مليون ليرة، بينما كان في عام 2021 بحدود 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر في كل من المهاجرين و المزرعة 12 مليون ليرة بينما كان في السابق 7 ملايين ليرة.

وأشار إلى ان تنظيم كفرسوسة بقي الاعلى سعرا في العاصمة، وارتفع سعر المتر من 18 إلى 30 مليون ليرة وسجل سعر المتر في التجارة اليوم 15 مليون ليرة بينما كان 8 ملايين ليرة، وسجل سعر المتر اليوم في كل من القصاع والقصور 11 مليون ليرة بينما كان سعر المتر 7 ملايين ليرة .

وبين الخبير العقاري، أن سعر المتر المربع سجل اليوم باب شرقي 10 مليون ليرة وكان في عام 2021 بحدود 5 ملايين ليرة والارتفاع بنسبة 100 بالمئة.

وبحسب دراسة الخبير العقاري، كما سجل سعر المتر المربع في مشروع دمر 24 مليون بينما كان سعر المتر 12 مليون ليرة، وعلى أوتوستراد المزة سجل سعر المتر 15 مليون بينما كان في عام 2021 بحدود 9 ملايين ليرة، وفي منطقة المزة فيلات غربية سجل سعر المتر 25 مليون بينما كان 16 مليون ليرة، وفي منطقة المزه فيلات شرقية 20 مليون بينما كان سعر المتر 14 مليون ليرة، وفي شارع بغداد ارتفع سعر المتر من 7 إلى 15 مليون ليرة وفي منطقة شرقي ركن الدين ارتفع سعر المتر من 7 إلى 12 مليون ليرة سورية.



جهينة نيوز