دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في دمشق

تمكنت دفاعاتنا الجوية فجر اليوم الثلاثاء، من صد عدوان إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.

وبحسب مصدر أمني سوري رفيع المستوى: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان اسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.

وأضاف المصدر أن "طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي السورية في الجولان المحتل باتجاه بعض المواقع العسكرية في محيط دمشق".

ولفت إلى أن "الصواريخ الاعتراضية في قوات الدفاع الجوي السوري، تمكنت من اعتراض معظم الصواريخ الإسرائيلية، ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها".

وأكد المصدر أن "الطائرات الإسرائيلية أطلقت موجتين من الصواريخ باتجاه محيط العاصمة دمشق".

وأشار المصدر إلى أن "فرق الهندسة توجهت إلى مواقع الاستهداف لحصر الأضرار تمهيدا للإعلان عن النتائج رسميا".

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، الجمعة الماضية، أن وسائط الدفاع الجوي تمكنت من صد عدوان إسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.

