03-04-2023
في دمشق امرأتان تقومان بعرقلة السير والإساءة لشرطي المرور
نشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأتين تقومان بسب وشتم شرطي مرور متواجد بشارع الحمراء في مدينة دمشق.
ومن خلال التدقيق بالحادثة تبين أن مركبة نوعها (كيا سيراتو) كانت تقودها امرأة وبرفقتها ابنتها في الشارع المذكور قامت بصدم أحد المارة بمرآة السيارة الجانبية وهو المواطن ( محمد. ب) وحينها توقفت المركبة في منتصف الطريق وعرقلت السير فطلب شرطي المرور المتواجد بالمكان منها ركن السيارة على يمين الطريق كونها تعيق حركة السير، ولكنها تهجمت مع ابنتها على الشرطي وقامتا بسبه وشتمه بكلمات مسيئة.
حضرت دورية من فرع مرور دمشق وتم إحضارهما إلى قسم شرطة الانضباط وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وحجز المركبة أصولاً .
وزارة الداخلية
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