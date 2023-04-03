22 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

03-04-2023

22 هزة أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل تسجيل 22 هزة أرضية ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة الـ 6:45 من صباح اليوم ثلاث هزات، اثنتان منها شمال غرب حمص بـ 26 كم و27 كم، وواحدة غرب حمص بـ 27 كم، وهزة غرب اللاذقية بـ 38 كم، وثماني هزات في لواء اسكندرون، وواحدة في ساحله، وثماني هزات في تركيا، وواحدة شرقها.

وأشار المركز إلى أن الهزات تراوحت شدتها بين 1.6 و 3.8 درجات على مقياس ريختر، وجاءت على أعماق مختلفة وصلت إلى 37.9 كم.

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