في سوريا.. تكلفة إكساء 80 متر يساوي 100 مليون !

ارتفعت أسعار مواد البناء ومستلزماتها بشكل مضاعف عدة مرات خلال فترة زمنية قصيرة، بدءاً من الإسمنت إلى الحديد والخشب والبلاط.

هذا الارتفاع يتزامن مع ركود وجمود غير مسبوق في حركة البيع والشراء، رغم تضاعف أسعار الشقق نحو مرتين خلال العام الحالي، وبكل أصنافها سواء كانت على الهيكل أو مكسيّة.

يقول سائر شاهين مستثمر بناء في دمشق أسعار مواد البناء كانت شبه مستقرة، إلا أنّ الوضع بدأ يسوء تدريجياً مع كل شهر يمضي، فالحديد والاسمنت هما أساس كل الأسعار، مع ارتفاع سعر الكيس الواحد إلى ما يقارب 40 ألف.

ولفت إلى أن سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك أصبح بـ 425 ألف ليرة سورية، والفرط بـ 375 ألف ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 600 ألف ليرة سورية، والفرط بـ 375 ألفاً.

وعن الحديد، أشار إلى أن سعر طن الحديد ارتفع ليصل إلى أكثر من 4 ملايين ليرة سورية وما يزال يرتفع، وهذان هما العاملان الأساسيان بتسعير الشقق على الهيكل، حيث أن تكلفة صب شقة واحدة بات يكلف المتر الواحد نحو 200 ألف ليرة بين مواد وأجور عمال وذلك مرتبط بحسب المساحة.

بدوره، أكد رئيس جمعية الأسمنت محمد عدلة أن شراء منزل وتجهيزه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة بالتزامن مع ارتفاع جنوني للأسعار، مقابل ثبات الدخل الشهري الذي لا يكاد يكفي للطعام والشراب.

وأوضح أنه يتم حساب تكلفة ترخيص متر البناء في سوريا بالاعتماد على المعطيات الخاصة بكل بناء على حدى، حيث يتم الأخذ يعين الاعتبار مساحة البناء ونوع المشروع المراد إنشاؤه بالإضافة إلى الموقع الخاص بهذا البناء وعدد الطوابق الذي سيتم إنشائها عليه، وبعد ذلك يتم جمع التكلفة الإجمالية لترخيص المشروع وتقسيمه على المساحة الكلية للمشروع للحصول على تكلفة ترخيص متر البناء الواحد.

وبيّن أنه تبلغ تكلفة إكساء 80 متر في سوريا حوالي 100 مليون ليرة سورية تقريبا، ويكن هذه السعر غير دقيق بسبب تنوع المواد التي يمكن استخدامها في عملية الإكساء واختلاف الأسعار الخاصة بكل منها.

وأضاف “أعذر كل من يعمل على إكساء منزله بتوجهه للمستعمل لأن الأسعار تكوي جيوبهم، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة”.



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