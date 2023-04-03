سوريا تتصدر قائمة أكثر الدول العربية من حيث استهلاك الفرد لـ زيت الزيتون 

كشفت إحصاءات " المجلس الدولي للزيتون " لموسم عام 2021-2022 بأن سوريا أكثر الدول العربية من حيث استهلاك الفرد لزيت الزيتون،وتصدرت تونس دول المنطقة العربية في إنتاج زيت الزيتون

و أشار التقريرأن الجزائر تصدرت الدول العربية في تناول الفرد للزيتون، كما تتقدم تونس الدول العربية بفارق كبير في مجال تصدير زيت الزيتون للأسواق العالمية.

وحسب إحصاءات المجلس (منظمة حكومية دولية تضم 44 دولة تستحوذ على 98% من الإنتاج العالمي من زيت الزيتون)، فإن استهلاك الفرد من زيت الزيتون في سوريا هو الأعلى عربيا والرابع عالميا بـ4.6 لترات سنويا، يليها المغرب بـ4.4 لترات، ثم لبنان بـ2.9 لتر، وحلت تونس رابعة بـ2.6 لتر، ف ليبيا خامسة بـ2.5 لتر.

وفي المراتب اللاحقة، نجد الجزائر (2.2 لتر)، ثم الأردن (2.1 لتر)، ثم فلسطين (1.3 لتر)، ثم السعودية (0.9 لتر)، ثم مصر (0.2 لتر)، ثم العراق (0.03 لتر).

تغير الترتيب

غير أن الترتيب عربيا يختلف عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك الإجمالي (النسبة الإجمالية للبلد وليس للفرد) للدول العربية؛ فأرقام المجلس الدولي للزيتون تشير إلى أن المغرب يتصدر القائمة ويحتل المرتبة الرابعة عالميا، إذ تتحدث عن استهلاك المملكة قرابة 163 مليونا و400 ألف لتر في موسم 2021-2022.

وحلت في المرتبة الثانية عربيا الجزائر، إذ قدر استهلاكها الإجمالي في الموسم السابق بما يفوق 100 مليون لتر، وجاءت سوريا ثالثة باستهلاك ناهز 98.5 مليون لتر من زيت الزيتون في الموسم السابق.

وتبوأت السعودية المرتبة الرابعة عربيا في الاستهلاك الإجمالي بنحو 36.4 مليون لتر تقريبا، واحتل المرتبة الخامسة عربيا تونس باستهلاك قُدّر بـ32.6 مليون لتر.

وتحتل إسبانيا ثم إيطاليا فالولايات المتحدة صدارة دول العالم في الاستهلاك الإجمالي لزيت الزيتون، إذ بلغ على التوالي 639 مليون لتر، و524 مليونا و430 مليونا.

ويختلف ترتيب الدول العربية في مجال استهلاك الزيتون عن الترتيب المتعلق بزيته؛ فالجزائر تصدرت المنطقة في الاستهلاك الفردي السنوي بأزيد من 7 كيلوغرامات، تليها سوريا بـ5 كيلوغرامات، ثم مصر (4.5 كيلوغرامات)، ثم لبنان (3.4 كيلوغرامات)، ثم الأردن (2.1 كيلوغرام).

ويبقى الفرق كبيرا بين الدول العربية المتصدرة في مجال الاستهلاك الفردي لزيت الزيتون، وبين كبريات الدول المنتجة له في شمال حوض المتوسط؛ فإسبانيا تتصدر عالميا بـ13.5 لترا، ثم اليونان بـ10.8 لترات، ثم إيطاليا بـ8.8 لترات

وفي المرتبة السادسة جاءت ليبيا باستهلاك فردي للزيتون بلغ 1.94 كيلوغرام، ثم تونس (1.92 كيلوغرام)، فالمغرب (0.97 كيلوغرام)، ثم السعودية (0.9 كيلوغرام) والعراق (أزيد من نصف كيلوغرام).

صدارة المنتجين

وتصدرت تونس دول المنطقة العربية في إنتاج زيت الزيتون، وبلغ محصوله الموسم الماضي أكثر من 261 مليون لتر (المرتبة الثالثة عالميا)، وجاء المغرب في المرتبة الثانية بمحصول قُدّر بـ217 مليون لتر (الخامسة عالميا).

وحلت سوريا ثالثة على الصعيد العربي، وناهز محصولها نحو 115 مليون لتر؛ مما يعني أن البلاد هي السابعة عالميا في مجال إنتاج زيت الزيتون.

وفي المرتبة الرابعة عربيا، نجد الجزائر بإنتاج قُدر بأكثر من 99.1 مليون لتر، واحتلت مصر المرتبة الخامسة بإنتاج قدر بـ21.7 مليون لتر الموسم الماضي.

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