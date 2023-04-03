إعدام فتاة في ادلب بتهمة تيك توك

أصدرت ما تعرف باسم “المحكمة الشرعية” التابعة لتنظيم النصرة في إدلب شمالي سوريا، قرارا بإعد. ام فتاة عشرينية بسبب ظهورها على تطبيق “تيك توك”، في حين لم يتسنى حتى الآن التأكد من تنفيذ الحكم بحقّها.

وكانت “الهيئة”، قد اعتقلت الفتاة في وقت سابق فور وصولها إلى الأراضي السورية، بعد ترحيلها من تركيا

مصادر محلية في إدلب، قالت، إن الفتاة التي تطلق على نفسها اسم “العنود”، كانت مقيمة في تركيا وتظهر في فيديوهات طبيعية على تطبيق “تيك توك”، وقد تم ترحيلها من تركيا منذ عدة أشهر بسبب عدم تجديد إقامتها من قبل السلطات التركية، وتم إجبارالفتاة على العودة إلى مناطق سيطرة “النصر ة” في إدلب، عبر معبر (باب الهوى) في ريف المحافظة الشمالي.

وتابعت المصادر أن الفتاة “العنود” استمرت بالظهور على تطبيق “تيك توك” بعد إعادتها إلى ادلب، وذلك بهدف الحصول على مكاسب مالية دون أن تظهر بأي من المظاهر المخلة بالآداب، ورغم ذلك قام ما يعرف باسم “المكتب الأمني” التابع لجبهة للهيئة باقتحام منزلها واعتقالها واقتيادها إلى أحد سجونه.

وأضافت المصادر: “بعد أسابيع قليلة من اعتقال “العنود”، أصدرت ما تسمى (المحكمة الشرعية)، قرارا يقضي بإعدام العنود بسبب ظهورها على تطبيق “تيك توك”.



وكالات