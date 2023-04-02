عصابة تنتحل صفة أمنية وتختطف صيدلي في ريف دمشق

ألقت دوريات فرع الأمن الجنائي بريف دمشق القبض على مجموعة مسلحة انتحلت صفة دورية أمنية وأقدمت على اختطاف صيدلي في أشرفية صحنايا.

وقالت وزارة الداخلية إن مواطنا ادعى إلى شرطة ناحية صحنايا بإقدام مجموعة مسلحة على اختطاف شقيقه الصيدلي من أمام صيدليته في الشارع الرئيسي على متن سيارة نوع فورد.

وعلى الفور تحركت دوريات الناحية وتم التوصل إلى رقم لوحة المركبة والتي تبين بعد التدقيق أنها مزورة، وقام الخاطفون بالاتصال من جوال المخطوف على رقم والده والتفاوض معه على دفع مبلغ ( 100 ) ألف دولار أمريكي مقابل تركه.

وحرصاً على حياة الصيدلي وسلامته قام ذوو المخطوف بدفع مبلغ مالي ومصاغ ذهبي يقدر ثمنه بحولي ( 180 ) مليون ل. س، وبمتابعة من قيادة الشرطة وفرع الأمن الجنائي بريف دمشق وقسم مباحث المرور ومديرية منطقة داريا وتكثيف الدوريات، تمكنت خلال / 48 / ساعة دوريات فرع الأمن الجنائي بريف دمشق من إلقاء القبض على اثنين من الخاطفين وهما (محمد . ع) و(محمد . ب) وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على خـطف الصيدلاني بعد التخطيط مسبقاً بالاشتراك مع شخصين آخرين منتحلين صفة دورية أمنية وباستخدام مركبة نوع (فورد) تحمل لوحة مزورة وقاموا بنقله بها إلى إحدى المزارع في بلدة صحنايا ومن ثم نقله ليلاً بمركبة أخرى نوع (كيا فورتي) إلى مزرعة أخرى في إحدى مناطق ريف دمشق.

وتم حجز المركبتين المستخدمتين في عملية الخطف واسترداد كامل المصاغ الذهبي الذي تم دفعه كفدية مقابل إطـلاق سراحه.

وحضر الصيدلاني إلى فرع الأمن الجنائي حيث تعرف على الخاطفين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية لإلقاء القبض على باقي المتورطين واسترداد باقي المبلغ المالي، وسيتم إحالتهما إلى القضاء المختص أصولاً.



المصدر : وزارة الداخلية