تحذير من هجمات تصيد احتيالي على تطبيق تلجرام

يحذر مركز أمن المعلومات من انتشار هجمات تصيد احتيالي على تطبيق تلغرام استهدفت شريحة واسعة من المواطنين السوريين، حيث ينتحل المهاجمون صفة شركة تلجرام ويطلبون من المستخدمين أن يقوموا بإعادة تأكيد الحساب أو تحديثه أو الخروج منه، وتنتهي هذه العملية بالطلب من الضحية إرسال رمز التفعيل إلى المهاجم الذي يقوم بدوره باستغلال ذلك بسرقة حساب الضحية بعد حصوله على رمز التفعيل .

وفي الصور المرفقة بعض الأساليب المستخدمة في هذه الهجمات.

يوصي مركز أمن المعلومات بعدم الاستجابة لهذه الرسائل وعدم إرسال كود تفعيل الحساب لأي شخص، والانتباه إلى أن الشركة لا تقوم بإرسال مثل هذه الرسائل وليست بحاجة أي كود للتفعيل.

كذلك يجب تفعيل ميزة حماية الحساب عبر المصادقة الثنائية وتعيين كلمة مرور للحساب والاستعانة بشخص مختص عند الحاجة وقبل تنفيذ أي إجراء على الحساب.