وفد سورية يغادر دمشق إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي

02-04-2023

وفد سورية يغادر دمشق إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي

غادر وفد سورية إلى موسكو برئاسة معاون وزير الخارجية الدكتور أيمن سوسان للمشاركة في الاجتماع الرباعي (السوري – الروسي – الإيراني – التركي) حول التسوية السورية.

وأشار الدكتور سوسان إلى أن وفد سورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.


وأكد أن الوفد سيركز على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، ومكافحة الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

المصدر : سانا

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