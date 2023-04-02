02-04-2023
وفد سورية يغادر دمشق إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي
غادر وفد سورية إلى موسكو برئاسة معاون وزير الخارجية الدكتور أيمن سوسان للمشاركة في الاجتماع الرباعي (السوري – الروسي – الإيراني – التركي) حول التسوية السورية.
وأشار الدكتور سوسان إلى أن وفد سورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.
وأكد أن الوفد سيركز على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، ومكافحة الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
المصدر : سانا
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