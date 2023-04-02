وفد سورية يغادر دمشق إلى موسكو للمشاركة في الاجتماع الرباعي

غادر وفد سورية إلى موسكو برئاسة معاون وزير الخارجية الدكتور أيمن سوسان للمشاركة في الاجتماع الرباعي (السوري – الروسي – الإيراني – التركي) حول التسوية السورية.

وأشار الدكتور سوسان إلى أن وفد سورية سيعقد مشاورات ثنائية مع الجانبين الروسي والإيراني يوم 3 نيسان، وفي اليوم التالي 4 نيسان سيشارك في الاجتماع الرباعي.



وأكد أن الوفد سيركز على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، ومكافحة الإرهاب، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

المصدر : سانا