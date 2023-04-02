المركزي يرفع سعر تصريف المئة دولار على الحدود

وقال مصدر في مصرف سورية المركزي أنه تم تعديل نشرة المصارف ليشمل التصريف القادمين عبر الحدود السورية وعبر المطار فالقادم ملزم بتصريف 100 دولار عبر الحدود بسعر 6500 ليرة للدولار الواحد أما إذا رغب بتصريف غير 100 دولار الملزم بها، فيتم التصريف بالسعر الحر وهو 7250 ليرة للدولار الواحد.

ومنذ مطلع العام الحالي، صدرت عدة قرارات عن المركزي تتعلق بأسعار الصرف، فبتاريخ 2 كانون الثاني، حدد المصرف سعر شراء الدولار الأمريكي للحوالات الشخصية الواردة من الخارج بـ 4500 ليرة سورية للدولار الواحد، وذلك بعد أن كان 3000 ليرة سورية للدولار الواحد.

وبعد شهر من ذلك، أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي)، وعليه تم حينها تحديد سعر الدولار بـ 6650 حتى وصل السعر اليوم إلى 7250 ل.س، دون أن يشمل القرار حينها التصريف عند الحدود.

وأوضح حينها مصدر بمصرف سوريا المركزي أن “المصرف لا علاقة له بالتعديل إنما هو قرار رئاسة مجلس الوزراء والمصرف جهة منفذة فقط وفي حال صدور قرار بالتعديل نعممه وننفذه ونوجه بتعديله فقط”.