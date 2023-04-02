ارتقاء مستشار ثانٍ للحرس الثوري الإيراني بالقرب من دمشق

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشارًا عسكريًّا ثانياً للحرس الثوري الإيراني ارتقى متأثرًا بجروحه بعد عدو ان جوي إسرائيلي بالقرب من دمشق

وقالت الوكالة: “أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم فجر الجمعة واستشهد”.

ولم توضح وسائل الإعلام الإيرانية الرتبة العسكرية التي كان يحملها المستشار العسكري “مقداد مقداني”.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد نفذ، فجر الجمعة الماضية، عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا أحد المواقع في ريف دمشق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في اليوم نفسه، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في الهجوم، وتعهد بالرد عليه.

