البادية تبتلع المزيد من الباحثين عن الكمأة في حماة ودير الزور

لقي أربعة أشخاص مصر. عهم، يوم السبت 1 نيسان / أبريل، أثناء بحثهم عن الكمأة في دير الزور وحماة.

وقالت مصادر محلية، إن مدنيين اثنين قتلا جراء انفجار لغم أرضي أثناء البحث عن الكمأة في منطقة دويزين بريف السلمية الشرقي في حماة.



وأضافت، أن عنصرين من قوات رديفة للجيش السوري استشهدا أيضا جراء انفجار لغم أرضي أثناء بحثهم عن الكمأة في بادية دير الزور.

وكان توفي شخصان، أول أمس الجمعة 31 آذار/ مارس، بانفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك، في منطقة جبل البشري بريف دير الزور الغربي، (شرقي سوريا).

ويوم 27 مارس، عثر الأهالي على جثا. مين 6 أشخاص من أبناء بلدة البغلية بريف دير الزور الغربي، كانوا قد فقدوا منذ أكثر من أسبوعين بعد اختطـ.افهم من قبل مسلحين مجهولين.

وشهدت الأسابيع الفائتة عمليات استهداف منظمة طالت عشرات المدنيين من جامعي الكمأة في البادي السورية