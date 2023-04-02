بوركينا فاسو تعيد إحياء العلاقات مع كوريا الشمالية

أعلنت الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية وتنشيط تجارة الأسلحة بين البلدين.

وأصدر المكتب الرئاسي في واغادوغو بياناً صحافياً جاء فيه أنّ المجلس الوزاري "وافق على اتفاقية لتعيين سفير لكوريا الديمقراطية في بوركينا فاسو".

وستسهل هذه الخطوة التعاون الثنائي "النموذجي" في قطاع الأمن، من خلال منح البلاد المعدات والمواد العسكرية، وفق البيان.

وأعلنت بوركينا فاسو تعاونها مع بيونغ يانغ في مجالات "التعدين والصحة والزراعة والبحوث"، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

وتوترت العلاقات الثنائية بين البلدين في عام 2017، عندما أعلنت بوركينا فاسو في عهد الرئيس روش مارك كريستيان كابوري فرض حظر على جميع الواردات من كوريا الشمالية امتثالاً للعقوبات. وأطيح بكابوري في انقلاب عسكري العام الماضي.

وكان لكوريا الشمالية تجارة نشطة مع القارة الأفريقية في السنوات الماضية، حيث قدّمت أسلحة ومعدات وسلع وخدمات أخرى إلى العديد من البلدان الأفريقية.

وكثفت سفارات كوريا الشمالية من أنشطتها الدبلوماسية في المنطقة خلال الأشهر الماضية. وفي العام الماضي، التقى دبلوماسيون من كوري