قاعدة حميميم تحذر من تغيير قواعد الاشتباك في سوريا

أعرب الجانب الروسي عن احتجاجه على الأعمال الاستفزازية من القوات الأمريكية في الحسكة في سوريا، بحسبما ذكره الجمعة نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أوليغ غورينوف.

وقال غورينوف: “لوحظت أعمال استفزازية لوحدات من القوات المسلحة الأمريكية في محافظة الحسكة، وتم خلال سير الدورية الروسية – التركية المشتركة، رصد تحرك دورتين تابعتين لما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، على طول المسار غير المتنازع عليه في بلدتي ديرونا-آغا وسارامساك.



وقال غورينوف إن “الجانب الروسي قدّم احتجاجا على سلوك التحالف”.

وبحسب نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، فإن انتهاك التحالف لقواعد عدم الاشتباك يهدد توازن القوى الهش القائم في تلك المنطقة، والذي تحقق بفضل جهود روسيا، كما أنه يؤثر سلبا أيضا على تطورات الوضع.

وفي سياق متصل، أشار غورينوف، إلى أنه تم في منطقة خفض التصعيد بإدلب وخلال اليوم الماضي، تسجيل أربع حالات قصف صادرة عن مواقع تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابية (المحظورة في روسيا الاتحادية) و”الحزب الإسلامي التركستاني” (المحظور في روسيا الاتحادية)، كما أفاد بأن نيران قنص أيضا على مواقع القوات الحكومية السورية وأسفرت عن إصابة جندي سوري.

المصدر: تاس