مقتل 22 على الأقل جراء عاصفة عنيفة في أميركا

أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية بأن عاصفة عنيفة مصحوبة برياح عاتية وأمطار غزيرة اجتاحت الأجزاء الجنوبية والغربية الوسطى للولايات المتحدة في طريقها صوب الشرق يوم السبت، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال المسؤولون إن:

5 على الأقل لقوا حتفهم في آركنسو، وتمشط فرق الطوارئ الأنقاض بحثا عن المزيد من الضحايا بعدما ضربت الأعاصير الولاية يوم الجمعة.

4 قتلوا جراء العواصف في إلينوي.

3 لقوا حتفهم في إنديانا.

7 قتلوا في مقاطعة ماكنيري على حدود مسيسبي، بحسب تأكيدات إدارة الصحة بولاية تنيسي، وقال باتريك شيهان مدير هيئة الطوارئ بولاية تنيسي إن عدد المصابين والمباني المتضررة في عدة مقاطعات لم يتحدد بعد.

سيدة تبلغ من العمر 90 عاما لقيت حتفها عندما دمر إعصار منزلها في مقاطعة ماديسون بولاية ألاباما، بحسب المحقق تايلر بيريهيل.

أفادت فوكس نيوز بوقوع وفاة أخرى في مقاطعة بونتوتوك في ولاية ميسيسيبي المجاورة، وفقا لرويترز.

قالت إدارة الطوارئ في إلينوي إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة كروفورد بعد انهيار مبنى سكني.

توفي رجل يبلغ من العمر 50 عاما في مدينة بلفيدير شمال إلينوي بعد انهيار سقف مسرح كان بداخله 260 شخصا. وقال دان زاكارد، وهو مسؤول كبير في إدارة الطوارئ بمقاطعة بون اليوم السبت إن الحادث أسفر عن إصابة 40 آخرين.

قتل شخص في مقاطعة ساسكس بولاية ديلاوير بعد سلسلة من العواصف القوية التي اجتاحت المنطقة ليل السبت.