القوات الروسية تصدّ هجمات وتسقط مسيرات أوكرانية

صدّت القوات الروسية ضربة مشتركة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة للقوات الأوكرانية جنوبي جمهورية دونيتسك الشعبية، ودمرت مجموعتي استطلاع أوكرانيتين، وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف.

وقال كوناشينكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "في جنوب دونيتسك، جرى صدّ الضربات الصاروخية المشتركة التي اشتملت على صاروخين من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس، وثلاثة مقذوفات من منظومة Smerch MLRS".

وأشار المتحدث إلى أنّ "أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-300 دمّرت جميع الأهداف".



وكشف أنّ "القوات الروسية أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية".

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أكّد أيضاً أنّه "في جنوب دونيتسك، أحبطت القوات الروسية محاولتين من قبل العدو لإجراء استطلاع بالقوة، حيث جرى تدمير مجموعة استطلاع، والقضاء على ما يصل إلى 20 مسلحاً".

وأضاف أنّه "في زاباروجيا، جرى إحباط محاولة من قبل القوات الأوكرانية لإرسال مجموعة تخريب واستطلاع إلى مؤخرة القوات الروسية، وقتل خمسة مسلحين"، بحسب المتحدث الروسي.

وأمس السبت، أفادت وزارة الدفاع الروسية بمقتل نحو 350 من العسكريين الأوكرانيين بعمليات للقوات الروسية في مواقع متفرقة بأوكرانيا.

وعقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس السبت، اجتماعاً في مقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، حيث استمع إلى تقارير بشأن الموقف الحالي، وجرى البحث في مسألة إمداد القوات المسلحة بالذخيرة.

وفي سياق متصل، دوّت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في العديد من المناطق الشمالية والشرقية من أوكرانيا، في وقت متأخر من ليل أمس السبت.

وبحسب بيانات الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، فإنّ تحذيرات الغارات الجوية كانت سارية المفعول في المناطق التي تسيطر عليها قوات كييف من زاباروجيا ومنطقة خيرسون وجمهورية دونيتسك.