110 مشاريع للطاقات المتجددة

كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة نقذ أكثر من 110 مشروعات لمنظومات طاقات بديلة في مختلف المحافظات والمناطق منها مشروعات لمنظومات منزلية ومراكز طبية ووحدات تبريد ومداجن وغيرها، وذلك وسط صعوبات جارية مع بعض المصارف لجهة الحاجة لتحديث أنظمة العمل لديها واستطاعتها وإضافة حقائب عمل جديدة مثل التعامل مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة.

كما بين أن مجلس إدارة الصندوق منح اعتمادية لنحو 36 شركة ومكتباً هندسياً ومقاولاً لتركيب المنظومات التي سيتم تمويلها عبر الصندوق، وأن هذه الشركات ستعمل وفق المواصفات والمعايير التي يحددها مركز بحوث الطاقة والنشرة السعرية التي تصدر عنه لضمان جودة العمل وعدم حدوث أي تجاوزات في الأسعار.

واعتبر المصدر أن إحداث الصندوق يساهم في نشر ثقافة الطاقات المتجددة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري وأنواع الطاقات التقليدية وإيجاد فرص عمل حقيقية للمهتمين في هذا القطاع، لافتاً إلى أن القيمة المالية للصندوق تبلغ 10 مليارات ليرة سورية لتقديم الدعم للمستفيدين على هيئة قروض من دون فائدة أو دعم الفائدة على القروض، حيث يدعم الصندوق الفائدة مع هذه المصارف بشكل كامل وفق التفاهمات والتوافقات التي أبرمت في هذا الخصوص، علماً أن الصندوق يدعم معدل فوائد حتى 11 بالمئة يضاف إليها 3 بالمئة عمولة إدارة عمليات مالية ليصبح مجموع معدل الفائدة التي يدعهما الصندوق هو 14 بالمئة وكل تمويل يحصل عليه المستفيد من المصارف بسعر فائدة أعلى من ذلك يتحمل المستفيد الفرق بين معدل الفائدة الذي يدعمه الصندوق 14 بالمئة وسعر الفائدة الذي حصل عليه المستفيد من المصرف (مصرف خاص) والخيار هو لطالب التمويل باختياره للمصرف الذي يرغب بالتعامل معه والحصول على تمويل منه.

وفي المحصلة سيكون هناك خياران، إما التمويل من أموال الصندوق بلا فائدة، أو التمويل من أحد المصارف العاملة بفائدة مدعومة من الصندوق حتى سعر فائدة 14 بالمئة على أن تكون مدد السداد حتى 15 سنة للمستفيدين من القطاع المنزلي وحتى 10 سنوات للمستفيدين من القطاع الزراعي وحتى 5 سنوات للمستفيدين من القطاع الصناعي وباقي القطاعات



الوطن