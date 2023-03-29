قاما بالتهجم على سائق تكسي وضربه بسكين والاختباء في أحد المنازل وقسم شرطة الحميدية في حماة يلقي القبض عليهما

حضر أحد المواطنين إلى قسم شرطة الحميدية في حماة مصاباً بجروح وادعى بإقدام شخصين يستقلان دراجة نارية على ضربه بموس كباس في حي القصور بسبب ملاسنة حصلت بينهم.

تم إسعاف المذكور إلى المركز الطبي وتوجهت دورية من القسم المذكور فوراً إلى المكان وعثر على الدراجة النارية مركونة بالمكان ، وبالبحث عن الفاعلين تبين أنهما مختبآن في منزل أحد المواطنين فتم إلقاء القبض عليهما وعلى صاحب المنزل وتبين أنهم يدعون (حسن. خ) و(عبد المحسن. خ) و(باسل . ع) وبالتحقيق معهم اعترف الأول والثاني بإقدامهما على ضـ.رب الشاكي بموس كباس على وجهه إثر ملاسنة كلامية حصلت بينهم ثم قاما بترك الدراجة النارية في مكان الحـ.ادثة والاختباء بمنزل الأخير والذي اعترف بما نسب إليه، وبتدقيق أوضاعهم عثر بحق المقبوض عليه (باسل) على عدة طلبات بجرم الاحتيال والنصب وتعاطي المواد المخدرة.

تم مصادرة السكين وتنظيم الضبط اللازم بحقهم وتقديمهم إلى القضاء المختص.